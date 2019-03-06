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В Николаеве +15, все в "снегу": Улицы покрылись "мучной пылью"

Комментариев: 1
Вещество покрыло дома, деревья и целые улицы.
"Мучную пыль" ветром приносит с территории терминалов порта
"Мучную пыль" ветром приносит с территории терминалов порта
novosti-n.org

Жители Николаева пожаловались на мучную пыль, которую ветром принесло с территории терминалов местных портов.

Об этом сообщает издание Новости N.

Вещество покрыло дома, деревья и целые улицы, расположенные недалеко от портов.

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Ролик с “заснеженным“ двором в Facebook опубликовал пользователь Тоха Владимирович. Он отметил, что, несмотря на температуру +15 градусов, деревья и дворы засыпаны “снегом“.

“Это слой муки, которая летит с порта в город, которой дышат жители окрестных домов и их дети, сколько еще ждать от города решения проблемы которая убивает людей, детей, и подвергает их онкозаболеваниям?“, - подписал свое видео автор.

Как сообщалось, в августе в Крыму на дома выпал “маслянистый ржавый налет“. В следствии экологической катастрофы из города к началу сентября вывезли пять тысяч детей.

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Теги: экология, Николаев, воздух, яд
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Комментариев (1)
МаюРацию    06.03.2019, 12:05
Оценка:  +2
МаюРацию
Это манна небесная
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