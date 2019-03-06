В Николаеве +15, все в "снегу": Улицы покрылись "мучной пылью"
Жители Николаева пожаловались на мучную пыль, которую ветром принесло с территории терминалов местных портов.
Об этом сообщает издание Новости N.
Вещество покрыло дома, деревья и целые улицы, расположенные недалеко от портов.
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Ролик с “заснеженным“ двором в Facebook опубликовал пользователь Тоха Владимирович. Он отметил, что, несмотря на температуру +15 градусов, деревья и дворы засыпаны “снегом“.
“Это слой муки, которая летит с порта в город, которой дышат жители окрестных домов и их дети, сколько еще ждать от города решения проблемы которая убивает людей, детей, и подвергает их онкозаболеваниям?“, - подписал свое видео автор.
Как сообщалось, в августе в Крыму на дома выпал “маслянистый ржавый налет“. В следствии экологической катастрофы из города к началу сентября вывезли пять тысяч детей.