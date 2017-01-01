Под Днепром грабители пытали семью бизнесмена

Преступников было пятеро, они были в масках.

В селе Александровка Днепропетровской области грабители напали на мужа и жену в их доме. Преступники пытали семью слезоточивым газом.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на правоохранительные органы.

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Пятеро мужчин совершили нападение ночью. Они были в масках и проникли в дом, принадлежащий частному предпринимателю и его жене, которая работает нотариусом. Хозяев дома связали. Мужчину избили и угрожали ему пистолетом, требуя рассказать, где спрятаны деньги и ценности. После этого пытали его слезоточивым газом.

Грабителям удалось завладеть ювелирными украшениями, компьютерной техников и 4 охотничьими ружьями. Также под угрозами хозяин открыл грабителям сейф, в котором хранились деньги на общую сумму более 90 тысяч долларов. После чего со всем награбленным преступники скрылись с места преступления. Полиция начал досудебное расследование по ст. 187 КК Украины (разбой).

Как сообщалось 5 марта, двое мужчин, из села Аджамка Кировоградской области убили свою односельчанку, они знали, что у женщины есть солидная сумма денег. Убийцы нанесли женщине 25 ударов топором по голове и еще 12 ударов ножом, а чтобы скрыть следы преступления - подожгли дом.