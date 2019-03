Послы ЕС одобрили санкции против россиян за захват украинских моряков

Читай также: К пленным морякам в Москве подселяли "специальных" сокамерников - адвокат

Послы ЕС согласовали санкции против восьми россиян, ответственных захват в плен украинских моряков. Об этом в Twitter написал журналист “Радио Свобода“ Рикард Йозвяк.

“Послы ЕС согласовали санкции против восьми человек, ответственных за задержание 24 военнослужащих из Украины“, - говорится сообщении. В то же время журналист не уточнил имена этих россиян.

EU ambs have agreed sanctions on 8 people from #Russia responsible for detaining the 24 servicemen from #Ukraine after the #azovsea incident in Nov. will be formalized next week. the sanctions against 163 ppl & 44 entities will also be prolonged by 6 months next week. #Crimea