Послы ЕС одобрили санкции против россиян за захват украинских моряков

Указано, что санкции будут введены в отношении восьми граждан РФ,но их фамилии не называются.

В ЕС согласовали санкции против россиян за захват 24 моряков EPA/UPG

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Послы ЕС согласовали санкции против восьми россиян, ответственных захват в плен украинских моряков. Об этом в Twitter написал журналист “Радио Свобода“ Рикард Йозвяк.

“Послы ЕС согласовали санкции против восьми человек, ответственных за задержание 24 военнослужащих из Украины“, - говорится сообщении. В то же время журналист не уточнил имена этих россиян.

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EU ambs have agreed sanctions on 8 people from #Russia responsible for detaining the 24 servicemen from #Ukraine after the #azovsea incident in Nov. will be formalized next week. the sanctions against 163 ppl & 44 entities will also be prolonged by 6 months next week. #Crimea — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 6 марта 2019 г.

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Кроме того, санкции против 163 россиян и 44 предприятий также будут продлены на шесть месяцев на следующей неделе, отметил Йозвяк.

Напомним, ранее сообщалось, что в РФ назначили психолого-психиатрическую экспертизу троим военнопленным украинским морякам.