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Послы ЕС одобрили санкции против россиян за захват украинских моряков

Спецтема: Атака на Азовском море
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Указано, что санкции будут введены в отношении восьми граждан РФ,но их фамилии не называются.
В ЕС согласовали санкции против россиян за захват 24 моряков
В ЕС согласовали санкции против россиян за захват 24 моряков
EPA/UPG

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Послы ЕС согласовали санкции против восьми россиян, ответственных захват в плен украинских моряков. Об этом в Twitter написал журналист “Радио Свобода“ Рикард Йозвяк.

“Послы ЕС согласовали санкции против восьми человек, ответственных за задержание 24 военнослужащих из Украины“, - говорится сообщении. В то же время журналист не уточнил имена этих россиян.

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Кроме того, санкции против 163 россиян и 44 предприятий также будут продлены на шесть месяцев на следующей неделе, отметил Йозвяк.

Напомним, ранее сообщалось, что в РФ назначили психолого-психиатрическую экспертизу троим военнопленным украинским морякам.

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Теги: ЕС, послы, санкции, РФ, военнопленные, моряки, Украина
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