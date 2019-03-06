Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В одесских катакомбах произошел обвал: Стена придавила спелестолога

Комментариев: 1
Мужчина получил открытый перелом голени.
В одесских катакомбах произошел обвал: Стена придавила спелестолога
© dumskaya.net
Фото 1/3
  • Пострадавший полдня откапывал сам себя
  • Травмированного передали врачам скорой помощи
  • К счастью, спасательная операция завершилась благополучно
В одесских катакомбах произошел обвал: Стена придавила спелестолога
Пострадавший полдня откапывал сам себя
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

В Одессе под обвал в катакомбах попал спелестолог Владислав Масленко. Он оказался на затопленном участке с переломом ноги, придавленный обломком стены, но смог освободиться.

Об этом сообщает Думская.

Читай также: Во львовском подземелье нашли средневековый меч

“То, что произошло, достойно сюжета фильма в стиле “127 часов“. Это история борьбы человека за свою жизнь и напоминание всем о правилах соблюдения техники безопасности и обязательном снаряжении на любой выход“, — говорит спелеолог Евгений Лата, принимавший участие в спасении пострадавшего.

Вечером 5 марта одесские подземщики получили сообщение о ЧП в “Любкином ходу“. Как выяснилось, Владислав Масленко спустился под землю один и не вышел на связь в контрольное время (17:00).

Владислав — опытный спелеолог, товарищи знали, что он не мог заблудиться, поэтому сразу начали организовывать спасательную операцию.

Читай также: Под Запорожьем из цистерны с семечками спасли женщину

“Через несколько часов ребята нашли пострадавшего. Еще в 13:00 в одном из сложных и обвалоопасных районов одесских катакомб, произошел обвал кровли между первым и вторым ярусами. Влад упал в затопленный ход на первом ярусе, а сверху на него упал огромный кусок стены. Открытый перелом голени. Нога оказалась зажатой под скалой. Влад долго копал яму под скалой, чтобы вытащить ногу, а потом под адреналином смог вылезти на второй ярус и отползти какое-то расстояние, прежде чем его нашли“, - рассказал Евгений Лата.

Добровольцы вместе с сотрудниками ГСЧС оказали пострадавшему первую медицинскую помощь, остановили кровь. Еще два часа понадобилось на то, чтобы с помощью лопат и топоров расширить узкие места и обвалы, которые мешали вынесли травмированного на поверхность. В итоге его передали врачам скорой помощи.

Как сообщалось 18 февраля, в центре Киева обрушилась стена здания.

Поделись:
Теги: Одесса, обвал, катакомбы
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Кайдаш    06.03.2019, 13:04
Оценка:  -1
Кайдаш
Кого-кого стена придавила?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь