В одесских катакомбах произошел обвал: Стена придавила спелестолога

Мужчина получил открытый перелом голени.

В Одессе под обвал в катакомбах попал спелестолог Владислав Масленко. Он оказался на затопленном участке с переломом ноги, придавленный обломком стены, но смог освободиться.

Об этом сообщает Думская.

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“То, что произошло, достойно сюжета фильма в стиле “127 часов“. Это история борьбы человека за свою жизнь и напоминание всем о правилах соблюдения техники безопасности и обязательном снаряжении на любой выход“, — говорит спелеолог Евгений Лата, принимавший участие в спасении пострадавшего.

Вечером 5 марта одесские подземщики получили сообщение о ЧП в “Любкином ходу“. Как выяснилось, Владислав Масленко спустился под землю один и не вышел на связь в контрольное время (17:00).

Владислав — опытный спелеолог, товарищи знали, что он не мог заблудиться, поэтому сразу начали организовывать спасательную операцию.

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“Через несколько часов ребята нашли пострадавшего. Еще в 13:00 в одном из сложных и обвалоопасных районов одесских катакомб, произошел обвал кровли между первым и вторым ярусами. Влад упал в затопленный ход на первом ярусе, а сверху на него упал огромный кусок стены. Открытый перелом голени. Нога оказалась зажатой под скалой. Влад долго копал яму под скалой, чтобы вытащить ногу, а потом под адреналином смог вылезти на второй ярус и отползти какое-то расстояние, прежде чем его нашли“, - рассказал Евгений Лата.

Добровольцы вместе с сотрудниками ГСЧС оказали пострадавшему первую медицинскую помощь, остановили кровь. Еще два часа понадобилось на то, чтобы с помощью лопат и топоров расширить узкие места и обвалы, которые мешали вынесли травмированного на поверхность. В итоге его передали врачам скорой помощи.

Как сообщалось 18 февраля, в центре Киева обрушилась стена здания.