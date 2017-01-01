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В Харькове попрощались 14-летней девушкой, которую убил бывший парень

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Родители и родные убитой девушки до сих пор не могут прийти в себя после большой потери.
Родители требуют строгого наказания для убийцы дочери
Родители требуют строгого наказания для убийцы дочери
скриншот из видео

Прощание с 14-летней жертвой убийственной любви состоялось вчера, 5 марта. На похоронах были все родные, близкие и друзья девушки, сообщает издание Главное.

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Родители до сих пор не могут поверить, что потеряли свою дочь. Отец 14-летней школьницы рассказал, что всю жизнь ездил на заработки, чтоб его дочь ни в чем не нуждалась. При этом девочка росла очень смышленой. Она мечтала стать летчицей и упорно шла к своей цели. Еще убитая занималась художественной и воздушной гимнастикой.

Теперь об успехах дочери будут напоминать только грамоты и медали, рассказал отец девушки.

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Напомним, 2 марта в Харькове 16-летний парень нанес 14-летней девушке несколько ножевых ранений, вследствие чего та скончалась от кровопотери. Известно, что на преступление парень пошел из-за любви. Накануне девушка решила уйти от своего возлюбленного. Тот не выдержал и решил убить свою любимую.

После преступления парень несколько часов скрывался от полиции дома у своего друга. Сейчас он находится под следствием.

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Теги: убийство, Харьков, любовь, 14-летняя девушка
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