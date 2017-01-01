НАБУ закрыло дело Труханова из-за отмены КС соответствующей статьи

В НАБУ отметили, что Конституционный Суд фактически узаконил незаконное обогащение в Украине.

Другие факты коррупции по статьям, которые не отменены КС, будут расследоваться и дальше dumskaya.net

Национальное антикоррупционное бюро начало закрывать уголовные производства по статье о незаконном обогащении, которую ранее отменил Конституционный суд. Среди закрытых - дело мэра Одессы Геннадия Труханова.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

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"Вопреки нравственным убеждениям, во исполнение решения Конституционного Суда, который фактически узаконил незаконное обогащение в Украине, детективы НАБУ начали закрывать уголовные производства по статье 368-2 УК Украины. Среди уже закрытых - дела по фактам незаконного обогащения чиновников и судей, а также мэра Одессы ", - сообщили в НАБУ.

Они напомнили, что Одесский городской голова также обвиняется в завладении 185 млн грн городского бюджета. Дело в отношении него слушает Малиновской районный суд Одессы.

"Решение КС о признании неконституционным ст.368-2 к этому судебному процессу отношения не имеет, поскольку чиновник обвиняется в коррупционном преступлении по другой статье - ч.5 ст.191 УК Украины. Детективы НАБУ также продолжают расследование других фактов возможной противоправной деятельности главы Одесской мэрии ", - отметили в НАБУ.

В бюро подчеркнули, что решение КС заставляет детективов закрыть 65 уголовных производств, но только в части незаконного обогащения.

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"Вместе с тем другие факты коррупционной деятельности в пределах этих производств, квалифицированные по статьям, которые не отменены КС, будут расследоваться и дальше", - добавили в бюро.

Как сообщалось 4 марта, САП закрыла дело о взятке Коломойского в $ 110 млн Кучме за Укрнафту.