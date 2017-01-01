В Украине отменили книги жалоб и предложений

Кабинет министров отменил книги жалоб и предложений в качестве обязательного норматива.

Соответствующее решение правительство приняло сегодня, 6 марта. Об этом сообщает Громадське.

Согласно с этим решением, предприниматели больше не обязаны вести книги жалоб и предложений потребителей, поскольку эта мера не является результативной.

Читай также: К главному в Украине “вору в законе“ пришли с обысками

В Кабмине подсчитали, что благодаря отказу от книг жалоб и предложений украинский бизнес сэкономит 125 миллионов гривен каждый год. Эти деньги бизнесмены смогут потратить на развитие своего дела.

В ведомстве акцентируют, что результативности от жалобных книг практически нет. Предприниматели очень редко реагируют на обращения своих потребителей. Если же нарушение со стороны предпринимателя по отношению к потребителю слишком серьезное, в правительстве предлагают обращаться в другие более компетентные органы.

Читай также: Мошенники звонят декларантам, представляясь чиновниками НАПК

Сообщается, что общение потребителя с предпринимателем будет более результативным в электронном виде, поэтому просят предоставлять недовольным клиентам адрес электронного ящика.

Напомним, Порошенко утвердил Концепцию борьбы с терроризмом. Документ определяет задачи, принципы и направления совершенствования общегосударственной системы борьбы с терроризмом.