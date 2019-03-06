Под Сумами россиянин раздавал листовки с призывом к сепаратизму

Сотрудники СБУ задержали агитатора на одной из центральных улиц города.

Мужчина за деньги делал и распространял в общественных местах листовки ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины задержала россиянина по подозрению в распространении антиукраинских материалов в Сумской области.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Сотрудники СБУ установили, что гражданин России, который временно проживал в городе Лебедин, был завербован представителями спецслужб страны-агрессора. Для выполнения заданий “кураторов” мужчина за деньги делал и распространял в общественных местах листовки с призывами к нарушению территориальной целостности нашего государства.

“Для распространения антиукраинских материалов россиянин за неправомерную выгоду, полученную от иностранных спецслужб, привлек местных жителей“, - отметили в ведомстве

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Сотрудники СБУ задержали агитатора на одной из центральных улиц города во время очередного распространения листовок. В ходе санкционированных следственных действий по месту жительства фигуранта дела правоохранители обнаружили компьютерную технику и печатную продукцию,которая подтверждает его противоправную деятельность.

Как сообщалось, в декабре 2018 в оккупированном Симферополе полиция окружила беспилотник с листовками “Слава Украине“.