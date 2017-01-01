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Стало известно, когда начнется заседание СНБО по "Укроборонпрому"

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Ранее была известна только дата заседания Совета нацбезопасности и обороны.
СНБО соберется в 16:00, по данным источников в ведомстве
СНБО соберется в 16:00, по данным источников в ведомстве
facebook.com/rnbou

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Заседание СНБО по реформированию “Укроборонпрома“ состоится сегодня в 16:00. Об этом сообщает УНН со ссылкой на источники в СНБО.

Ранее президент Петр Порошенко заявил, что заседание по вопросу реформирования “Укроборонпрома“ состоится в среду, однако время начала заседания не уточнялось.

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Очевидно, что Совет нацбезопасности и обороны собирается в связи с обнародованными данными журналистского расследования о хищениях в армии, а также уголовными производствами, открытыми НАБУ в связи с этим.

Напомним, ранее президент уволил Олега Гладковского, чьего сына Игоря Гладковского СМИ связывают с темой коррупции в оборонке, с должности замсекретаря СНБО.

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Теги: Укроборонпром, СНБО, Порошенко, хищения, армия
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