Под Черниговом медик публично совершил суицид

Мужчина совершил самоубийство на глазах у своих родителей.

В селе Хомино Нежинского района, входящего в состав Вертиивской громады, Черниговской области 29-летний мужчина совершил самоубийство путем падения с электрической опоры.

Об этом сообщает NizhynNEWS.

Для оказания помощи сотрудникам полиции привлекалось отделение пожарной части с автолестницей из города Нежин. Несмотря на уговоры полиции и спасателей, мужчина прыгнул с опоры и погиб.

Читай также: Жертва обнищания страны: Мужчина совершил самосожжение под Одессой

По словам односельчан, мужчина обладал положительными характеристиками. Имел медицинское образование, работал в фельдшерско-акушерском пункте, но незадолго до самоубийства уволился. Причины поступка пока неизвестны, но он совершил самоубийство публично, самостоятельно вызвав по телефону спасателей, медиков, полицию и родителей.

Как уточнили в секторе коммуникаций Главного управления Нацполиции в области, по этому факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 120 Уголовного кодекса Украины (доведение до самоубийства). Продолжается расследование.

Как сообщалось, в ноябре в Кривом Роге из-за кредита мужчина покончил с собой.