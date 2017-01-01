Подкуп избирателей нарушает заповеди Божие, - ПЦУ

Православная церковь Украины осудила подкуп избирателей, поскольку это считается грехом.

У Епифания рассказали, что, с церковной точки зрения, подкуп избирателей является большим грехом. Этот поступок противоречит Божьим заповедям, об этом сообщили в обращении Священного синода касательно выборов президента в Украине.

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Представители духовенства решили подготовить обращение специально к президентским выборам. В ПЦУ подчеркнули, что в выборах важная именно нравственная составляющая. Грехом считается не только подкуп избирателей, но и заведомо неправдивые обещания и даже фальсификация результатов выборов.

Кандидатов призывают помнить об ответственности не только перед законом, но и перед Богом. А избирателям советуют внимательно изучить предвыборные программы всех кандидатов, а перед голосованием обязательно помолиться.

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Кроме того, в ПЦУ напомнили, что от нашего выбора 31 марта зависит слишком много. Выбранный президент должен остановить военную агрессию на востоке страны, покончить с бедностью и безработицей. Поэтому лучше начинать новый этап по законам Божьим.

Напомним, Синод ПЦУ написал письмо греко-католикам с просьбой не приходить в Софию. Архиереи подчеркивают, что Собор Святой Софии был и остается кафедральным собором православных Киевских первоиерархов.