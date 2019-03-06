Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве протестующие перекрыли Одесскую трассу

Комментариев: 2
Протестующие против строительства канализации, которую хотят провести из села Гатное через жилой массив Теремки.
Блокируют Одесскую трассу
Блокируют Одесскую трассу
facebook.com/katrless

Жители Киева во время акции протеста перекрыли проезд по Одесской трассе.

Соответствующие фото на своей странице в соцсети Facebook в среду, 6 марта, публикует очевидец Алексей Семенович.

Читай также: В Киеве митинговали сотрудники Укрнафты:Пикетировали ВСП

По его словам, протестующие против строительства канализации, которую из села Гатное хотят провести через жилмассив Теремки.

Напомним, 5 марта в Киеве протестовали против незаконных застроек. Был перекрыт Крещатик со стороны улицы Богдана Хмельницкого.

 

 

 

 

 

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Киев, протест, канализация, трасса
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
BROKER666    06.03.2019, 15:39
Оценка:  0
BROKER666
кандомы... водители тут при каких раскладах?
Коляка    06.03.2019, 15:27
Оценка:  -1
Коляка
Все на майдан
нафнаф    06.03.2019, 14:56
Оценка:  +1
нафнаф
жители Гатного хотят срать в выгребные ямы ???
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь