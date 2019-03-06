В Киеве протестующие перекрыли Одесскую трассу

Протестующие против строительства канализации, которую хотят провести из села Гатное через жилой массив Теремки.

Жители Киева во время акции протеста перекрыли проезд по Одесской трассе.

Соответствующие фото на своей странице в соцсети Facebook в среду, 6 марта, публикует очевидец Алексей Семенович.

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По его словам, протестующие против строительства канализации, которую из села Гатное хотят провести через жилмассив Теремки.

Напомним, 5 марта в Киеве протестовали против незаконных застроек. Был перекрыт Крещатик со стороны улицы Богдана Хмельницкого.