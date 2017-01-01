Под Киевом мужчина случайно застрелил соседа

Мужчина утверждает, что вышел на улицу с оружием и открыл неприцельный огонь.

В Яготине Киевской области мужчина застрелил соседа из ружья. Полиция уже задержала преступника, который признался в содеянном и дал показания.

Об этом сообщает полиция области.

Читай также: Под Одессой парень застрелил пенсионерку и ее внука

42-летнему местному жителю инкриминируют совершение умышленного убийства, сообщили в отделе коммуникации полиции в Киевской области.

По факту инцидента было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса.

Как выяснилось, злоумышленник был сильно пьян, и решил похвастаться перед всеми своим гладкоствольным ружьем. Мужчина вышел на улицу с оружием и открыл неприцельный огонь. Стрелял он “в слепую“ в сторону дома своего 60-летнего соседа. Якобы, хотел напугать. Однако пьяная “шалось“ закончилось трагически. Окровавленное тело пожилого мужчины обнаружили в квартире на кухне.

Медики диагностировали у погибшего огнестрельное ранение головы, шеи и груди.

В доме стрелка правоохранители обнаружили и изъяли ружье и гильзу 12 калибра. Задержанный говорит, что нашел оружие на улице в городе.

Вещественные доказательства отправили на экспертизу. В настоящее время следственные действия продолжаются.

Вещдоки отправили на экспертизу facebook.com/pol.kyivregion/

Как сообщалось 5 марта, в Киеве парень убил своего соседа одним ударом.