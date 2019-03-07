Ковры Укрзализныци: "жертвенный акт" и "тотальная реформа"

В "Укрзализныце" постепенно отказываются от ковров в поездах и меняют их на шумоизоляционные покрытия.

Заменить покрытие сразу во всех вагонах перевозчик не сможет по причине их “немалой“ стоимости ЦТС

Такое нововведение перевозчика вызвало большой ажиотаж в Facebook. Украинцы еще с советских времен привыкли к этому элементу дизайна в вагонах.

Кому-то эти ковры давно надоели, кто-то называет их рассадником инфекций и собирателями пыли, а другие - иронизируют над “реформой“.

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“Где красные ковры? В прошлом“, - сообщил директор “Укрзализныци“ Евгений Кравцов.

Он рассказал, что железная дорога в этом году получит 40 новых вагонов. Они будут без привычных разноцветных дорожек и раскритикованного пассажирами линолеума.

Вместо них - сплошное шумоизоляционное напольное покрытие.

Заменить покрытие сразу во всех вагонах перевозчик не сможет по причине их “немалой“ стоимости.

Кравцов отметил, что первые 10 вагонов (но пока без ковров) компания получит уже в марте.

Начинаем “антиковерную операцию“ - так в Facebook прорекламировала свою инициативу “Укрзализныця“. Постом тут же поделились более ста пользователей.

Первой реакцией на инициативу перевозчика была ирония.

“На 28-м году независимости #Укрзализныця освобождается от ковров в поездах ... тотальная реформа, если что“, - отреагировал в Facebook пользователь Леонард Панконин.

Не обошел вниманием такую новацию и известный своим чувством юмора член парламента Виталий Чепинога. Он в шутку назвал инициативу “Укрзализныци“ “настоящим тектоническим сдвигом“.

“В одном этом жертвенном акте больше символизма и декоммунизации, чем в отголосках грохота всех снесённых Ленинов ... Прочь от Москвы, долой ковры!“, - написал Чепинога.

А Александр Костюченко еще удивился, почему это достижение до сих пор не забрал себе в актив никто из кандидатов в президенты.

Другие шутили, что именно в коврах заключались главные проблемы “Укрзализныци“.

Многие пользователи отозвались о красных коврах с ностальгией.

“Уйдет целая эпоха“, - написал Роман Недзельский.

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Одни шутливо назвали происходящее “святотатством“ и посягательством на “древние ковровые традиции“, а другие предположили, что теперь эти ковры будут вешать на стенах в плацкартных вагонах.

“Я не верил, что доживу до этого момента“, - с радостью воспринял новость о коврах в поездах пользователь Евгений Табуншчик.

Многие люди обрадовались новшествам, указывая, что ковровые дорожки советского образца были собирателями пыли, грязи, аллергенов и смрада, который они впитывают и “щедро делятся этим с пассажирами“.

Пользователи Facebook посоветовали “Укрзализныце“ также убрать грязные салфетки со столов, устранить “ветер“ из окон зимой и более качественно стирать белье.

Ранее сообщалось, что из поездов уберут красные ковры. Ковровые дорожки в вагонах заменят шумоизоляционным покрытием.



