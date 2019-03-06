Дело Януковича вернули в Оболонский суд для разъяснений и исправлений

Апелляционный суд рассмотрел жалобы защитников экс-президента на приговор .

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Киевский апелляционный суд вернул уголовное производство по обвинению Виктора Януковича в Оболонский райсуд Киева. Об этом сообщает пресс-служба суда.

В пресс-службе уточняют, что 5 марта 2019 судья рассмотрел уголовное производство с апелляционными жалобами защитников Януковича и вернул дело в Оболонский райсуд для рассмотрения заявлений об исправлении описок и разъяснении приговора.

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В апелляционном суде напомнили, что 24 января Виктор Янукович был признан виновным в совершении преступлений по части 1 статьи 111 УК о госизмене и части 2 статьи 437 УК о планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны.

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Кроме того, он был оправдан по части 3 статьи 110 УК о посягательстве на территориальную целостность.

Напомним, 24 января Виктора Януковича заочно приговорили к 13 годам тюрьмы заочно.