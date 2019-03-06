Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Дело Януковича вернули в Оболонский суд для разъяснений и исправлений

Комментариев: 2
Апелляционный суд рассмотрел жалобы защитников экс-президента на приговор .
Оболонскому суду придется разъяснить приговор Януковичу
Оболонскому суду придется разъяснить приговор Януковичу
EPA/UPG

Читай также: Суд не увидел в действиях Януковича признаков сепаратизма

Киевский апелляционный суд вернул уголовное производство по обвинению Виктора Януковича в Оболонский райсуд Киева. Об этом сообщает пресс-служба суда.

В пресс-службе уточняют, что 5 марта 2019 судья рассмотрел уголовное производство с апелляционными жалобами защитников Януковича и вернул дело в Оболонский райсуд для рассмотрения заявлений об исправлении описок и разъяснении приговора.

Читай также: Генпрокуратура не будет обжаловать приговор Януковичу - Луценко

В апелляционном суде напомнили, что 24 января Виктор Янукович был признан виновным в совершении преступлений по части 1 статьи 111 УК о госизмене и части 2 статьи 437 УК о планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны.

Читай также: Адвокат просит убрать из приговора влияние РФ на Януковича

Кроме того, он был оправдан по части 3 статьи 110 УК о посягательстве на территориальную целостность.

Напомним, 24 января Виктора Януковича заочно приговорили к 13 годам тюрьмы заочно.

Поделись:
Теги: Янукович, приговор, суд, апелляция, описки
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Коляка    06.03.2019, 15:22
Оценка:  0
Коляка
экономикой пора бы заниматься а не полит трупами
Операторська    06.03.2019, 15:02
Оценка:  0
Операторська
яники скрізь залишились ... от цікаво получається, якась дивна логіка, війну розвязав з введенням московитських військ, а заради чого, хіба не для порушення територіальної цілістності?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь