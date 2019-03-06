Переяславская Рада 2.0: В Крыму запустили ИА на украинском языке

Сайт на украинском языке будет фактически пророссийским.

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В оккупированном Россией Симферополе 6 марта прошла презентация пророссийского сайта Переяславская рада 2.0, который, как утверждают организаторы, будет распространять информацию о событиях, происходящих в аннексированном Крыму, на украинском языке.

Об этом сообщают крымские СМИ, передает Крым.Реалии.

Ресурс намерен “публиковать собственные материалы и репортажи из Крыма“, а также информацию из материковой части Украины.

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“Многие недоброжелатели на (материковой – ред.) Украине уже поглядывают на наш сайт. Мы ждем сейчас шквал всякого недовольства и негодования. Но мы к этому готовы. Значит, мы на правильном пути, значит, мы все правильно делаем“, – цитирует крымское информагенство Крыминформ главного редактора сайта Анастасию Гридчину.

По ее словам, Переяславская рада 2.0 будет сотрудничать с украинскими авторами, крымскими информационными агентствами и журналистами из Беларуси, а также из незаконных вооруженных группировок “ДНР“ и “ЛНР“.

Планируется, что в полную силу сайт заработает в течение двух недель.

Напомним, 18 января 1654 года в Переяславе состоялось собрание представителей украинского казачества во главе с гетманом Богданом Хмельницким. В этот день казаки решили объединить территории Войска Запорожского с Московским царством и присягнуть на верность царю.

Как сообщалось, Европейский Союз изменил написание названия столицы Украины с Kiev на Kyiv в электронных адресах своих сотрудников. Вслед за ним это же делают некоторые медиа и аэропорты.