Автор Монумента славы во Львове умер в день сноса памятника

Монумент не могли снести в течение нескольких дней. Дата окончательного сноса памятника совпала с днем смерти одного из его авторов.

Один из авторов недавно снесенного во Львове Монумента славы архитектор Аполлон Огранович умер в воскресенье, 3 марта. Дата смерти совпала с окончательным сносом его монумента.

Об этом сообщает пользователь Анатолий Короленко на своей странице в Facebook.

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Аполлон Огранович родился 23 мая 1942 года. В 1945 семья переехала во Львов. Соавтор ряда памятников во Львове. Он известен тем, что спроектировал Монумент Боевой Славы Советских Вооруженных Сил на улице Стрыйской (в соавторстве), памятник Слава труду в Радехове (1973, скульптор Яков Чайка), проект реконструкции главпочтамта на улице Словацкого, 1 в Львове (1973–1975, реализован не полностью). Памятник на улице Пекарской, 52, во Львове, в честь подвига советских медиков во Второй мировой войне (1975, скульптор Иван Кушнир).

Напомним, 3 марта во Львове снесли 30-метровый Монумент славы. Сообщалось, что перед этим его не могли снести два дня. Сложность была в том, что внутри конструкции - металлическая основа.