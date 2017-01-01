ГБР не заберет у ГПУ дело Майдана до ноября 2020 года - Труба

Директор ведомства пояснил, что было бы неправильно забирать у следователей тысячи томов, которые они изучали пять лет.

ГБР пока не планирует отбирать у ГПУ дело Майдана dbr.gov.ua

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Управление спецрасследований Генпрокуратуры имеет право расследовать “дело Майдана“ до ноября 2020 года. Об этом заявил директор Государственного ГБР Роман Труба, передает Укринформ.

“Какой период передачи уголовных производств в ГБР? Кто-то говорит, что это ноябрь 2019 года. Я занимаю позицию, что это ноябрь 2020 года“, - заявил Труба.

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Он пояснил, что законодатель говорит о двух годах с момента начала работы ГБР. “Мы начали свою работу в ноябре 2018“ , - подчеркнул глава ГБР.

По мнению Трубы, будет неправильно забрать тысячи томов дел, которые пять лет расследовали следователи ГПУ.

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Нужно найти такой способ расследовать дела, который не позволит адвокатам подозреваемых добиться признания доказательств ненадлежащими, добавил он.

По словам Трубы, он намерен обсудить этот вопрос во время встречи с генпрокурором Юрием Луценко.

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Напомним, ранее сообщалось, что ГПУ объявила в розыск новых фигурантов по делу Майдана.