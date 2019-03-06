Подземный протест: в Кривом Роге горняки требуют повышения зарплаты

Горняки двух шахт Кривого Рога после ночной смены остались под землей в знак протеста.

Работники шахты “Жовтнева” в Кривом Роге остались после ночной смены под землей. Там горняки устроили настоящий протест, целью которого является повышение заработной платы, сообщает в Facebook глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волинец.

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Мужчина сообщил, что 44 горняка остались на глубине 1115 м. Таким образом работники этой железорудной шахты пытаются выяснить спорные вопросы с администрацией рудника, а также требуют повысить им уровень заработной платы.

Поскольку руководство их не слышит, они решили действовать нестандартно.

В знак протеста 77 их коллег по цеху из шахты “Терновская” протестуют на глубине 1350 метров.

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На данный момент руководство рудника не комментирует информацию, но Михаил Волинец сообщил, что держит связь и с протестантами, и с руководством шахт. Сообщается, что горняки настроены очень решительно.

Напомним, Житель Керчи провалился в шахту и пробыл там четыре дня. Мужчина случайно провалился в шахту каменоломни и провел там четверо суток. Сейчас его здоровью ничего не угрожает.