В Сумах работники таможни наживались на контрабанде из РФ

Стоимость выявленного контрабандного товара составляет почти три миллиона гривен.

Работники Сумской таможни наладили механизм незаконной переправки в Украину контрабанды. Товар с РФ на более чем 3 млн грн перевозили в пустотах поезда.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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“Оперативники спецслужбы установили, что работники Сумской таможни Государственной фискальной службы наладили механизм незаконной переправки в Украину товаров широкого потребления, а также табачных изделий. Контрабандную продукцию дельцы доставляли железнодорожным транспортом международного сообщения“, - говорится в сообщении.

Во время проведения санкционированных следственных действий правоохранители изъяли на таможенном посту “Конотоп“ в одном из поездов очередную партию груза, скрытого в конструктивных полостях вагонов.

По предварительным выводам сумма выявленного контрабандного товара составляет почти три миллиона гривен.

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В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия для привлечения к ответственности лиц, в том числе должностных лиц ГФС, причастных к противоправной деятельности.

Как сообщалось 6 марта, в ювелирках Киевщины ГФС изъяла контрабандных украшений на 60 млн грн.