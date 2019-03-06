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В Киеве на озере прохожие спасли двух девочек, провалившихся под лед

Комментариев: 1
Спасенных девочек передали медикам.
Дети плакали от испуга и холода, но их жизни уже ничего не угрожает
Дети плакали от испуга и холода, но их жизни уже ничего не угрожает
скриншот из видео

В Киеве на улице Сырецкой, 25а прохожие спасли двух девочек, провалившихся под лед на озере.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

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Двоих мужчин, которые пытались помочь девочкам, лед тоже не выдержал. Но глубина была не очень большая и они смогли выбраться на сушу вместе с детьми. Медики скорой оказали помощь пострадавшим. 

Как сообщалось на Ингульце двое детей провалились под лед, женщине удалось спасти утопающих.

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Теги: озеро, Киев, девочки, дети, лед
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Комментариев (1)
SEMPENTY    06.03.2019, 16:45
Оценка:  +1
SEMPENTY
Ну мужики поступили как мужики... спасли две человеческих жизни и это им зачтется.... Где были эти долбанные родители, как дети могли оказаться в такой ситуации?
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