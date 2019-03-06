В Киеве на озере прохожие спасли двух девочек, провалившихся под лед
Спасенных девочек передали медикам.
В Киеве на улице Сырецкой, 25а прохожие спасли двух девочек, провалившихся под лед на озере.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
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Двоих мужчин, которые пытались помочь девочкам, лед тоже не выдержал. Но глубина была не очень большая и они смогли выбраться на сушу вместе с детьми. Медики скорой оказали помощь пострадавшим.
Как сообщалось на Ингульце двое детей провалились под лед, женщине удалось спасти утопающих.