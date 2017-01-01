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В военные лицеи и вузы без ограничений начнут брать девушек

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В данный момент численность студенток в военных университетах составляет 8%.
Девушек без ограничений будут брать в военные вузы
Девушек без ограничений будут брать в военные вузы
mil.gov.ua

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Минобороны разработало проект приказа, предусматривающего обучение девушек в военных лицеях. Об этом сообщила главный специалист Департамента военного образования Минобороны Любовь Гуменюк, передает УНН.

Также в проекте приказа отменены ограничения по приему лиц женского пола на учебу в высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высших учебных заведений.

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“Численность женщин, которые учатся в военных Вузах и военных учебных подразделениях вузов, составляет 8% от общей численности зачисленных на обучение“, - отметила Гуменюк.

В Минобороны теперь акцентировали внимание на работе по внедрению унифицированного подхода с учетом гендерной составляющей в учебных программах вуза.

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“Пилотный проект“ реализуется на базе Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского и Военного института КНУ имени Тараса Шевченко.

Напомним, ранее объективизация женщины в рекламе о вступлении в ВСУ спровоцировала скандал.

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Теги: девушки, женщины, равноправие, ВСУ, военные лицеи, вузы, Минобороны
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