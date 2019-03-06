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Суд просят уволить Авакова с министерской должности

Комментариев: 6
В Окружной административный суд столицы поступил иск с требованием уволить министра МВД Авакова.
Авакова могут уволить через суд
Авакова могут уволить через суд
УНИАН

Пресс-служба Окружного административного суда Киева сообщает о том, что к ним поступил иск. Истец требует немедленно уволить действующего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова с занимаемой должности.

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Интересно, что имени истца по делу не указано.

В этом судебном иске фигурирует не только имя Авакова, но и премьер-министра Владимира Гройсмана.

Истец требует признать “служебное несоответствие” Арсена Авакова, а его профессиональную деятельность признать незаконной.

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Также истец по делу просит обязать премьер-министра страны Гройсмана принять решение об увольнении Авакова. Сторона обвинения категорически против того, что Кабмин абсолютно не контролирует деятельность МВД.

На данный момент суд решает вопрос об открытии производства по этому административному делу.

Напомним, недавно Аваков рассказал о скандале. Глава МВД заявил, что не намерен извиняться за информацию об избирательных “сетках“ Петра Порошенко.

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Теги: суд, Аваков, Гройсман, увольнение
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Комментариев (6)
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Хулиганка*    06.03.2019, 18:33
Оценка:  0
Хулиганка*
Аваков пообещал не допустить фальсификации выборов, за это в демократических странах увольняют, точно знаю...
COZEL    06.03.2019, 18:05
Оценка:  0
COZEL
ТРЕТЕЙСКОГО СУДЬЮ ХОТЯТ УБРАТЬ И ВЗЯТЬ СИЛОВИКОВ В СВОИ РУКИ, А КОМУ ЭТО ВЫГОДНО ААА)))
Woodbrother    06.03.2019, 17:57
Оценка:  -1
Woodbrother
И кто же этот истец ?
COZEL    06.03.2019, 18:05
Оценка:  +1
COZEL
П ДОБАВЬ
П    06.03.2019, 17:54
Оценка:  0
П
Во Герасимова штырит!)))
farfalle    06.03.2019, 17:25
Оценка:  0
farfalle
Какое уволить? Его посадить надо!!!
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