Суд просят уволить Авакова с министерской должности

В Окружной административный суд столицы поступил иск с требованием уволить министра МВД Авакова.

Авакова могут уволить через суд УНИАН

Пресс-служба Окружного административного суда Киева сообщает о том, что к ним поступил иск. Истец требует немедленно уволить действующего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова с занимаемой должности.

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Интересно, что имени истца по делу не указано.

В этом судебном иске фигурирует не только имя Авакова, но и премьер-министра Владимира Гройсмана.

Истец требует признать “служебное несоответствие” Арсена Авакова, а его профессиональную деятельность признать незаконной.

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Также истец по делу просит обязать премьер-министра страны Гройсмана принять решение об увольнении Авакова. Сторона обвинения категорически против того, что Кабмин абсолютно не контролирует деятельность МВД.

На данный момент суд решает вопрос об открытии производства по этому административному делу.

Напомним, недавно Аваков рассказал о скандале. Глава МВД заявил, что не намерен извиняться за информацию об избирательных “сетках“ Петра Порошенко.