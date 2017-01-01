В Арбузинской колонии нашли грубые нарушения

Заключенные Арбузинской колонии проживают в ужасных условиях и не могут распоряжаться заработанными деньгами.

Мониторинговая миссия уполномоченного по правам человека выявила в Арбузинской колонии грубые нарушения. Они касаются не только условий проживания, но и отношения со стороны персонала колонии. Об этом сообщили в пресс-службе омбудсмена.

Читай также: Гульнару Каримову отправили в колонию

Сообщается, что вместо комфортных туалетов у заключенных дырки в полу и полная антисанитария. Ремонты сделаны только в комнатах для свиданий и на кухне. В свою очередь миссия омбудсмена зафиксировала, что комнаты для свиданий не предназначены для длительного проживания.

Комнаты заключенных ombudsman.gov.ua

Вместо умывальников заключенным предлагают ржавые ведра и бочки с водой.

Хотя заключенные получают за свою работу деньги, потратить их они не могут. На территории колонии есть только один магазин, который работает с перебоями. Нет терминала, с которого заключенный может отослать деньги родным.

Условия в колонии участные ombudsman.gov.ua

Читай также: Полякам, которые подожгли венгерский центр в Ужгороде, грозит 12 лет тюрьмы

На данный момент в Арбузинской колонии пребывают 386 заключенных. Администрация селит заключенных неравномерно. Надлежащей медицинской помощи заключенным не предоставляют.

Напомним, после теракта в одной из тюрем Франции надзиратели заблокировали 15 колоний. Они недовольны дефицитом человеческих ресурсов в пенитенциарных учреждениях.