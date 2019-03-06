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Порошенко подписал закон о допуске иностранцев на учения в Украину

Комментариев: 1
В 2019 году в Украине пройдут пять международных военных учений, включая "Си Бриз".
Порошенко подписался под допуском иностранных войск в Украину
Порошенко подписался под допуском иностранных войск в Украину
president.gov.ua

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Президент Петр Порошенко подписал закон о допуске иностранных вооруженных сил в Украину в 2019 году. Как сообщается на сайте парламента, закон был подписан президентом и возвращен в Раду 6 марта.

Законопроект №10067 предусматривает допуск иностранных военных в Украину для участия в международных учениях. 

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В 2019 году в Украине пройдут украинско-американские учения "Репид Трайдент - 2019", украинско-американские учения "Си Бриз - 2019", украинско-румынские учения "Риверайн - 2019", многонациональные учения "Кленовая Арка - 2019" и украинско-британские учения "Вориер Вотчер - 2019".  На их проведение из госбюджета выделят 40,22 млн грн.

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Напомним, ранее сообщалось, что законопроект о допуске иностранных военных в Украину был подписан спикером Андреем Парубием и направлен президенту.

 

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Теги: учения, Си Бриз, НАТО, военные, США, Британия, Рада, закон, Порошенко
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Комментариев (1)
COZEL    06.03.2019, 18:15
Оценка:  -1
COZEL
ЭТО ПОЦ РЕШИЛ НА ПОСЛЕДОК ВСЕ ПРИКЗЫ ПИНДОСОВ ВЫПОЛНИТЬ В КРОДЧАЙШИИ СРОКИ И СЕБЯ ОБЕЗОПАСИТЬ, НО ВРЯД ЛИ ПИНДОСЫ ВВЕДУТ СВОЙХ ИДИОТОВ, РАДИ СПАСЕНИЯ АЛКАША
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