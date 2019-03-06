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Порошенко поддержал решение США по ракетам

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Исходя из сложившейся ситуации Украина имеет право создавать современные эффективные системы вооружения для самозащиты, в том числе и мощные ракетные комплексы.
Порошенко с пониманием отнесся к решению США по ракетам
Порошенко с пониманием отнесся к решению США по ракетам

Президент Петр Порошенко считает оправданным решению США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности ввиду сложившейся ситуации с безопасностью на европейском континенте и в мире. Об этом он сказал на заседании СНБО в среду, 6 марта.

"Украина, как известно, с пониманием отнеслась к решению наших партнеров – США, - о выходе из договора о ракетах среднего и малого радиуса действия. Мы считаем это решение оправданным, отвечающим сегодняшнему состоянию с ситуацией с безопасностью как на европейском континенте, так и в мире в целом", - сказал он.

В связи с этим президент настаивает, что Украина имеет право создавать современные эффективные системы вооружения для самозащиты, в том числе и мощные ракетные комплексы.

"Испытания завершены. Завершены успешно", - сказал глава государства, добавив, что у Вооруженных сил появились новые возможности.

В этом контексте он напомнил о завершении разработки, испытаний, принятии на вооружение ВСУ и запуске серийного производства реактивной системы залпового огня Ольха с управляемыми ракетами калибра 300-мм и запуске производства нового наземного противокорабельного ракетного комплекса с крылатыми ракератми Нептун дальностью до 300 км.

Как сообщалось, в ходе заседания СНБО Порошенко внес предложения по ситуации с коррупцией в оборонном комплексе, предложив частично рассекретить данные по закупкам оружия, провесети международный вудит в Укроборонпроме и расширить состав набсовета концерна иностранцами.

 

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Теги: США, ракета, ракеты, Порошенко, оборона
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Хулиганка*    06.03.2019, 18:31
Оценка:  0
Хулиганка*
А кто создавать их будет? Активисты?
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