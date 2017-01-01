Суд обязал Раду поименно перечислить членов коалиции

Такое решение было принято в рамках иска о невнесении коалицией кандидатуры главы Минздрава на рассмотрение в парламент.

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Киевский админсуд обязал Верховную Раду и депутатов объявить поименный состав правящей коалиции, который остается неизвестным 5 лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу суда.

Суд принял решение истребовать у Верховной Рады сведения по состоянию на 28 февраля 2019 года с указанием фамилий, имен, отчеств народных депутатов, входящих в состав коалиции “Европейская Украина“.

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“Соответствующую информацию суд постановил вытребовать и у координаторов коалиции депутатских фракций Артура Герасимова и Максима Бурбака“, - отмечает пресс-служба.

“Вытребованые материалы или письменные объяснения с указанием невозможности предоставления суду истребованных доказательств должны быть представлены в срок до 12 марта“, - говорится в сообщении. Суд продолжит рассмотрение дела 14 марта.

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Истец по делу, нардеп Андрей Деркач просит суд признать противоправной бездеятельность координаторов коалиции из-за невнесения предложений по кандидатуре главы Минздрава.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко подписал закон о допуске иностранных войск на международные учения в Украину.