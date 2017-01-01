ВККС выбрала судей в Верховный и Антикоррупционный суды

Комиссия выбрала 78 победителей конкурса в состав Верховного суда и 39 - в состав Антикоррупционного суда.

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Высшая квалификационная комиссия судей определила победителей конкурса на 78 вакансий судей Верховного Суда. Об этом сообщают Українські Новини.

Коллегиями по результатам конкурса были сформированы рейтинги кандидатов в Кассационный хозяйственный суд, Кассационный административный суд, Кассационный гражданский суд и Кассационный уголовный суд в составе Верховного суда.

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По результатам конкурса в Кассационный хозсуд попали действующие глава и члены Высшего совета правосудия Игорь Бенедисюк, Наталья Волковицкая и Татьяна Малашенкова, а также экс-судьи Высшего хозсуда Сергей Могыл и Валерий Картере.

В состав Кассационного уголовного суда попал действующий глава Подольского райсуда Киева Василий Бородий.

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В состав Кассационного гражданского суда прошел и.о. главы аппарата Верховного суда Валентин Сердюк и судья Оболонского райсуда Киева Максим Титов, бывший член коллегии по делу экс-президента Виктора Януковича. В Кассационный админсуд прошел действующий член ВСП Николай Гусак.

Кроме того, ВККС утвердила рейтинги кандидатов на занятие вакантных должностей судей Высшего антикоррупционного суда и Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда, пишет Главком.

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Конкурс на эти должности в новом суде, что создается в рамках судебной реформы, продолжался в Украине со 2 августа 2018 года. В проходной рейтинг в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда вошли 12 победителей конкурса, среди которых 50% - судьи и 50% - адвокаты и ученые.

В рейтинг в первую инстанцию ​​Высшего антикоррупционного суда вошло 27 победителей конкурса, 40% из которых имеют опыт работы адвокатами и учеными, 60% - судьями.

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Всего документы на участие в конкурсе подали 343 кандидата, допущено к участию было 270 из них, 156 человек успешно сдали тестирование, 113 - практическое задание. В финальном рейтинге принял участие 71 кандидат.

Напомним, 20 февраля родственники Героев Небесной Сотни пикетировали здание ВККС с требованием привлечь к ответственности судей, которые выносили решения во время Майдана.