Нападение на журналиста под Киевом: СМИ рассказали подробности

На журналиста и оператора в селе Чабаны напали заместители поселкового председателя и председатель общественной организации, сообщили СМИ. Один из потерпевших получил сотрясение мозга.

Среди напавших на журналиста и оператора программы Схемы в Чабанивском поселковом совете под Киевом были заместители поселкового головы и председатель общественной организации, близкой к руководителю поселка. Об этом сообщает Радио Свобода.

Отмечается, что в среду, 6 марта, журналист Екатерина Каплюк и оператор Борис Троценко проводили съемку в помещении Чабанивского поселкового совета, когда на них напали мужчины. Злоумышленники нанесли травмы оператору и сломали видеокамеру.

"Среди тех, кто препятствовал съемке, были два заместителя Чабанивского поселкового головы Александра Киризлиева. Журналисты узнали двух чиновников. Это Владимир Чуприна – заместитель поселкового головы по вопросам работы жилищно-коммунального хозяйства и Юрий Бондарь – заместитель поселкового головы по вопросам работы исполнительных органов", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что съемке препятствовали представители ОО Развитие Киевщины, почетным председателем которой является Киризлиев. Среди напавших в частности был глава этой ОО Валерий Присяжный.

На место инцидента журналисты вызвали полицию и скорую, чтобы зафиксировать побои.

"После обследования в больнице медики диагностировали у Бориса Троценко сотрясение мозга", - говорится в сообщении.

По словам главного редактора Схем Натальи Седлецкой, съемочная группа выполняла редакционное задание – снимала информацию для материала о выделении в частные руки государственных земель, которыми распоряжается Национальная академия аграрных наук Украины.

Ранее сообщалось, что в сельсовете в Киевской области избили журналиста. В помещении сельского совета Чабанов неизвестные избили журналиста и повредили видеокамеру.

Напомним, в 2019 году зафиксировано 13 случаев физической агрессии в отношении журналистов.

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