В Днепре расследуют возможные хищения городских чиновников

Прокуратура проверяет заявление мэра о существенном завышении цен при благоустройстве города.

Мэр Днепропетровска обратился к правоохранителям из-за растраты бюджетных средств чиновниками горисполкома. Об этом в среду, 6 марта, сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.

Отмечается, что правоохранители открыли уголовное производство в отношении должностных лиц Днепровского городского совета, коммунального предприятия и общества с ограниченной ответственностью.

Как отметили в прокуратуре, Днепровский городской глава обратился к правоохранителям из-за растраты бюджетных средств, злоупотребления служебным положением и служебной халатности, совершенных должностными лицами коммунального предприятия городского совета.

По данным Управления аудита и контроля горсовета, при проведении работ по благоустройству пляжа в Днепре указанные лица завысили стоимость материалов и выполненных работ, чем нанесли государству убытки.

"Сведения внесены в Единый реестр досудебного расследования и начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.191, ч.2 ст.364 и ч.2 ст.367 УК Украины (растрата бюджетных средств, злоупотребления служебным положением и служебная халатность, повлекшие тяжкие последствия)", - сообщили в прокуратуре.

Кроме того, открыто уголовное производство в отношении должностных лиц Департамента городского совета и четырех обществ с ограниченной ответственностью. Сообщается, что во время проведения ремонта и архитектурного освещения главных фасадов жилых зданий, а также реконструкции сетей освещения одного из мостов в Днепре они завысили стоимость материалов и выполненных работ.

Как сообщалось, в трех городах Украины прошли 120 обысков из-за школьного питания. Силовики провели 120 обысков в учебных заведениях и коммунальных производственных предприятиях в Николаеве, Хмельницком и Одессе.

Напомним, прошли обыски в департаменте энергоэффективности в Николаевском горсовете. Позже в полиции заявили, что обыски были проведены в рамках досудебного расследования возможной растраты имущества госслужащими.

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