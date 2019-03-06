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Порошенко обещает аудит "Укроборонпрома" и представителей НАТО в набсовете

Комментариев: 3
Президент выступил за расширение набсовета госконцерна за счет включения в него представителей стран НАТО.
Порошенко хочет сделать военные закупки более прозрачными
Порошенко хочет сделать военные закупки более прозрачными
УНИАН

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Президент Петр Порошенко инициирует расширение состава наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром" за счет включения в него представителей стран-членов НАТО. Об этом сообщают "Українські Новини".

"Я предлагаю немедленно решить вопрос относительно расширения состава набсовета концерна за счет международных профессионалов из стран-партнеров, которые являются членами НАТО", - сказал он.

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Порошенко считает, что такой шаг ускорит достижение "Укроборонпромом" необходимых для вступления в НАТО стандартов.

Президент также сообщил, что СНБО инициирует изменения в законодательство для избежания чрезмерного засекречивания информации о государственном оборонном заказе.

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Кроме того, Порошенко сообщил, что СНБО инициирует комплексный международный аудит "Укроборонпрома" и ревизию всех контрактов.

Глава государства призвал правительство предоставить международным партнерам информацию, которая позволит усилить сотрудничество и продемонстрировать открытость в вопросах реформирования концерна.

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Напомним, ранее президент Петр Порошенко собрал СНБО для обсуждения вопроса реформирования ГК "Укроборонпром".

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Теги: Порошенко, Укроборонпром, НАТО, аудит, набсовет
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Комментариев (3)
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big-werasd    06.03.2019, 19:41
Оценка:  +1
big-werasd
Есть страна называющая себя Поднебесной, а Украина может смело величать себя Подпиндосной
farfalle    06.03.2019, 19:13
Оценка:  +3
farfalle
Американская колония, тьфу
dukeOd    06.03.2019, 19:10
Оценка:  +6
dukeOd
Посмотрите последний ролик Шария ..так четко рассказано и документально доказано,как через Петькину Кузьню перепродавались по завышенной цене запчасти и российского производства и бу-шные из вониских частей ...
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