Порошенко обещает аудит "Укроборонпрома" и представителей НАТО в набсовете
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Президент Петр Порошенко инициирует расширение состава наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром" за счет включения в него представителей стран-членов НАТО. Об этом сообщают "Українські Новини".
"Я предлагаю немедленно решить вопрос относительно расширения состава набсовета концерна за счет международных профессионалов из стран-партнеров, которые являются членами НАТО", - сказал он.
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Порошенко считает, что такой шаг ускорит достижение "Укроборонпромом" необходимых для вступления в НАТО стандартов.
Президент также сообщил, что СНБО инициирует изменения в законодательство для избежания чрезмерного засекречивания информации о государственном оборонном заказе.
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Кроме того, Порошенко сообщил, что СНБО инициирует комплексный международный аудит "Укроборонпрома" и ревизию всех контрактов.
Глава государства призвал правительство предоставить международным партнерам информацию, которая позволит усилить сотрудничество и продемонстрировать открытость в вопросах реформирования концерна.
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Напомним, ранее президент Петр Порошенко собрал СНБО для обсуждения вопроса реформирования ГК "Укроборонпром".