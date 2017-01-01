Около половины членов Антикорсуда - адвокаты и ученые

Нацкомиссия вместе с международными экспертами подвели итоги конкурса на должности в Антикоррупционный суд.

В проходной рейтинг в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда вошли 12 победителей конкурса, среди которых половина адвокаты и ученые. В рейтинг первой инстанции антикоррупционного суда вошло 27 победителей конкурса, 40% из которых имеют опыт работы адвокатами и учеными, 60% - судьями. Об этом сообщает пресс-служба Высшей квалификационной комиссии судей в среду, 6 марта.

Отмечается, что важную роль в в конкурсе сыграл Общественный совет международных экспертов. В частности, по результатам совместных заседаний, во время которых в ОСМЭ возникли сомнения относительно 46 кандидатов, 39 кандидатов прекратили участие в конкурсе, 7 кандидатов успешно прошли дальше.

"В финальный рейтинг попали самые достойные кандидаты, которые успешно прошли все этапы конкурса и к которым не было вопросов со стороны ОСМЭ или они смогли их объяснить столь убедительно, что все вопросы были сняты. Это означает, что все победители конкурса получили зеленый свет от международных экспертов, которые тщательно проверили каждую деталь их биографии, а Украина стала первой страной, которая пригласила к отбору судей международных экспертов. В ближайшее время рекомендации относительно назначения судей будут переданы в Высший совет правосудия”, - отметил заместитель председателя ВККСУ Станислав Щотка.

"Я не знаю ни одной страны в мире, которая бы достигла такого уровня прозрачности в процедурах назначения на должности такого уровня. В моей стране (Великобритания, - ред) назначения судей имеет абсолютно нулевую прозрачность... Украину можно поздравить с большими достижениями в создании принципиально новой и уникальной для мирового опыта системы назначения судей”, - отметил председатель ОСМЭ сэр Энтони Хупер.

Напомним, что документы на участие в конкурсе подали 343 кандидата, допущены к участию были 270 из них; 156 человек успешно сдали тестирование, 113 - практическое задание, из них 81 - в Высший антикоррупционный суд и 32 - в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда. В финальном рейтинге принял участие 71 кандидат.

Ранее сообщалось, что Антикорсуд временно возглавил скандальный экс-прокурор Алексей Жуков.

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