На участников рынка подшипников оказывается силовое давление со стороны ГПУ, Нацполиции и СБУ, – директор Галподшипника

В течение нескольких лет представители различных силовых ведомств оказывают давление на большинство компаний рынка подшипников. Многие из этих фактов имеют признаки недобросовестной конкуренции.

Об этом в интервью изданию Цензор заявил директор компании ГалПодшипник – Александр Тильман.

По его словам - представители правоохранительных органов, в частности ГПУ, СБУ и Национальной полиции используют “самые неадекватные методы“, чтобы заблокировать работу компании ГалПодшипник.

“В 2015 года нам инкриминировали финансирование сепаратизма.. по этому делу подозрения были сняты. Позже - подделку подшипников на сумму 4000 грн… С декабря 2017 года в СБУ существовало дело по торговле нефтепродуктами между Крымом и ДНР, в фабулу которого, на непонятно каком основании, последним эпизодом был дописан “ГалПодшипник“. В мае 2018 года открыто производство против “ГалПодшипник“ о поставке контрафактной продукции в особо крупных размерах. Также в рамках этого же производства нас обвинил в неуплате налогов и финансировании терроризма. – заявил Тильман. – Дело шито белыми нитками и это понятно даже человеку, который не имеет юридического образования. ГПУ окончательно заигралась, если открывает производство на основании вымышленных показаний и в нарушение законодательства“.

Обращение Саевич Светланы к президенту Украины 0:00 / 10:08

По мнению Александра Тильмана все, что происходит на рынке, может свидетельствовать о недобросовестной конкуренции и попытках одного из его игроков использовать связи в силовых структурах с целью монополизации рынка - “К каждому без исключения делу против “ГалПодшипника“ были причастны люди из Харькова, причем это и “потерпевшие“, и заявители, и правоохранители, и прокуроры, и, возможно, даже заказчики“. Среди возможных “заказчиков“ атаки на рынок подшипников Александр называет харьковскую компанию “Ирбис“ и ее собственника г-на Туринского, а, в качестве одного из возможных исполнителей - гражданина Гладостюка - бывшего сотрудника прокуратуры, директора и совладельца харьковской фирмы “Обериг“, который по словам директора ГалПодшипника “специализируется на написании писем и жалоб в соответствующие органы с требованиями проверить “ГалПодшипник“.

“За два с половиной года ни одно из заявлений представителей ЧП “ТД “ГалПодшипник“ о лжесвидетельствовании, подделке документов, умышленном неисполнении решений суда, превышении полномочий, кражи и последующей реализации изъятых подшипников, не было добровольно зарегистрировано правоохранителями и прокуратурой… В настоящее время нами подано более 300 жалоб на действия сотрудников Национальной полиции, зарегистрировано 12 уголовных дел. Ни одно не расследуется, и, похоже, никто и не собирается это делать“, – заявил в интервью Цензор Александр Тильман.

Напомним, на прошлой неделе собственник ПП “ТД ГалПодшипник“ Светлана Саевич публично обратилась к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой защитить свою компанию от давления коррумпированных работников Министерства внутренних дел и Генеральной прокуратуры, а также принять меры для поддержки честного украинского бизнеса.