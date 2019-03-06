Порошенко назвал источник "слива" по оборонке

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов лишь на пару недель опередило официальное следствие.

Президент Петр Порошенко заявил, что расследование журналистов относительно коррупции в оборонной сфере базируется на утечке данных из правоохранительных органов. Об этом он сказал в среду, 6 марта, во время заседания Совета национальной безопасности и обороны.

"После выхода резонансной журналистской передачи относительно возможных злоупотреблений в сфере закупок в Укроборонпроме, которое базировалось на утечке информации из правоохранительных органов, ...я подписал указ об увольнении Олега Гладковского с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны", - сказал Порошенко.

Он также добавил, что "хотел бы сегодня поговорить о том, что там правда, а что - нет".

В свою очередь генпрокурор Юрий Луценко заявил, что журналисты лишь на несколько недель опередил официальное следствие.

По словам Луценко, сегодня практика журналистских расследований такая, что за несколько недель до конца следствия они публикуют материалы следствия. И что дело ТОВ Оптима Спецдеталь во главе с Андреем Рогозой и ГПУ, и НАБУ ведут с 2016 года. И в 2018 году руководитель ТОВ Оптимус Андрей Рогоза вместе с двумя подельниками из СБУ находится на скамейке подсудимых в Печерском суде за мошенничество.

Напомним, команда журналистов Bihus.Info представила серию расследований коррупции в оборонной сфере, в которых утверждается, что Игорь Гладковский, сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и сообщниками через фирмы-"прокладки" поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали из украинских воинских частей по завышенным в несколько раз ценам.

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