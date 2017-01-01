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В здание Кабмина запретили входить в непристойном виде

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В здание Кабмина теперь не будут пускать лиц в виде, который не соответствует общепринятым требованиям приличия.
В Кабмине ввели дресс-код
В Кабмине ввели дресс-код
Корреспондент.net

Кабинет министров запретил вход в здание правительства лицам в виде, который не соответствует общепринятым требованиям приличия. Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, 6 марта, сообщают Українські новини.

В частности, перечень лиц, которые не допускаются в здание правительства, дополнен пунктом: "Действия которых создают угрозу для окружающих, а также в виде, который оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность или не соответствует общепринятым требованиям приличия".

При этом в документе не уточняется, что имеется в виду под видом, который оскорбляет общественную мораль и не соответствует требованиям приличия.

Ранее канадская провинция отменила жесткие требования дресс-кода на рабочем месте, согласно которым женщины были обязаны носить обувь на высоких каблуках.

Также сообщалось, что в Риме вступил в силу закон, в соответствии с которым запрещено распивать алкоголь в ночное время, купаться в фонтанах, а также наряжаться в командиров центурий.

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Теги: Кабинет Министров, запрет, Кабмин Украины, правительство, дресс-код, Дресс код, пропускной режим
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Источник: korrespondent.net

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