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Пожар на заводе в Днепропетровской области ликвидировали

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В 14:27 пожар был локализован на площади 3 тыс. кв. м. По предварительным данным, никто не пострадал.
Пожар в Днепропетровской области
Пожар в Днепропетровской области
dsns.gov.ua

Спасатели ликвидировали пожар на территории завода строительных креплений в селе Каменка Днепропетровской области. Об этом в среду, 6 марта, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Пожар на площади 3 тыс. кв. м был локализован в 14:27. Потушить огонь спасателям удалось в 17:48.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

К тушению было привлечено 69 человек личного состава и 16 ед. техники ГСЧС.

 

 

Напомним, пожар начался в 8:35 утра. В ГСЧС заявили, что сложность тушения заключается в большой горючей нагрузке в ангарах, а именно пластиковое сырье, оборудование и готовая пластиковая продукция. 

 

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Теги: фото, завод, пожар, пожарные, Днепропетровская область, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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