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Луценко предложил план доставок деталей из России

Комментариев: 8
Чиновники смогут говорить обществу, что это важная работа, поскольку не все детали можно изготавливать в Украине.
Луценко рассказал, кто должен доставлять военные детали из РФ
Луценко рассказал, кто должен доставлять военные детали из РФ
скриншот

Генеральный прокурор Юрий Луценко предложил в закрытом решении СНБО составить список предприятий, которые доставляют военные детали из России. Об этом он сказал в среду, 6 марта, во время заседания СНБО.

"Мое предложение сводится к следующему - предприятия, которые поставляют необходимые детали, узлы, агрегаты из страны-агрессора не должны исчисляться тысячами. Их порядок должен быть четко выписан в закрытом решении СНБО, их количество должно быть ограничено, а еще лучше, чтобы они свелись к филиалу одного из государственных предприятий", - заявил Луценко.

По его словам, тогда чиновники смогут "спокойно говорить обществу, что эта работа нужна", потому что не все детали можно изготавливать в Украине.

"И вместо 5770 поставщиков мы бы имели, условно говоря, 20 поставщиков из рисковых территорий, которые находятся полностью под контролем всех уполномоченных на это государственных органов", - отметил Луценко.

Напомним, команда журналистов-расследователей представила серию расследований коррупции в оборонной сфере, в которых утверждается, что Игорь Гладковский, сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и сообщниками через фирмы-"прокладки" поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали из украинских воинских частей по завышенным в несколько раз ценам.

 

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Теги: Россия, Луценко, коррупция, контрабанда, Юрий Луценко
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (8)
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dukeOd    06.03.2019, 21:09
Оценка:  +2
dukeOd
Детали у агрессора для танков покупать можно!!А песни петь -это Зрада!!!вот такая извращенная майданутая коррумпированная логика
Александр--    06.03.2019, 21:01
Оценка:  +4
Александр--
не подставляя ни кого!
сам бери тачку и на ней ввози деталюхи поштучно !
adios    06.03.2019, 20:22
Оценка:  +7
adios
А сколько значений у выражения "остаточне прощавай" ? ))
Letohradek    06.03.2019, 20:24
Оценка:  -8
Letohradek
Ватные скоты, почему вы такие примитивные? Порошенко и Луценко остаются во власти и после выборов 31 марта.
ОТСТРЕЛ_МОСКАЛЕЙ    06.03.2019, 20:32
Оценка:  -2
ОТСТРЕЛ_МОСКАЛЕЙ
Ты сам похож на ватного тролля!
Letohradek    06.03.2019, 21:08
Оценка:  -5
Letohradek
Аргументируй!
adios    06.03.2019, 21:25
Оценка:  +1
adios
знатно тебя тыркнуло ))) не нервничай, после 31-го посмотрим. Так и запиши )))
Letohradek    06.03.2019, 21:29
Оценка:  -2
Letohradek
Ватный ублюдок, обломаешься! Петр Порошенко будет выбран на второй президентский срок. У всех остальных нет шансов!
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