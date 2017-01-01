В Одессе обокрали квартиру на 2,5 млн грн

В Одессе трое злоумышленников похитили из квартиры имущество и сейф с деньгами на общую сумму около 2,5 млн грн.

В Одессе трое воров вынесли из одной из квартир города имущества и сейф с деньгами на общую сумму около 2,5 млн грн. Об этом в среду, 6 марта, сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

Указано, что с помощью отмычки воры попали в квартиру и вынесли все ценное.

"Компьютерную технику, норковую шубу, золото, документы на право собственности, металлический сейф с денежными средствами в разной валюте, в том числе 77 тыс. долларов США. Общая сумма ущерба составляет 2,5 млн грн", - говорится в сообщении.

Ранее в Днепровском районе Киева обокрали квартиру судьи.

Также сообщалось, что неизвестные проникли в квартиру прокурора в Ивано-Франковсе когда никого не было дома и вынесли деньги и драгоценности.

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