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Укроборонпромом займется международный аудит

Комментариев: 2
Для ревизии и аудита госпредприятия привлекут иностранных экспертов. Соответствующее решение принял СНБО.
Международные эксперты проверят работу Укроборонпрома
Международные эксперты проверят работу Укроборонпрома
Укроборонпром

Совет национальной безопасности и обороны поручил провести международный аудит концерна Укроборонпром. Об этом по итогам заседания Совета в среду, 6 марта, сообщили в пресс-службе СНБО.

"По результатам заседания поручено провести аудит и ревизию деятельности ГК Укроборонпром и предприятий - участников концерна с привлечением иностранных экспертов. Генеральной прокуратуре Украины, СБУ, НАБУ и ГБР рекомендовано осуществить проверку и дать правовую оценку изложенным в СМИ фактам нарушений в сфере оборонных закупок, о результатах проинформировать общественность", – говорится в сообщении.

Напомним, согласно расследованию журналистов, предприятия Укроборонпрома покупали детали, поставленные контрабандой из России группой дельцов. При этом цены на детали завышались в несколько раз.

Участниками схемы по хищениям в оборонном комплексе являются заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский, его сын Игорь с другом и директор Укроборонпрома Павел Букин. В указанной схеме также якобы задействованы руководители оборонных структур различных уровней.

В ответ на расследование Укроборонпром обвинил журналистов в манипуляциях.

На данный момент открыто несколько уголовных дел, задержаны пять чиновников.

 

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Теги: коррупция, СНБО, оборона, аудит, Коррупция в Украине, Укроборонпром
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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VSHIVANKA    06.03.2019, 21:17
Оценка:  +1
VSHIVANKA
К ВАМ ЕДЕТ РЕВИЗОР ОТ ХОЗЯЕВ ? )))
chet_che    06.03.2019, 21:14
Оценка:  +2
chet_che
Во что это станет налогоплатещикам? Лямов 10-20
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