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В Словакии разворовывают украинское "кладбище евроблях"

Комментариев: 2
Оставленные украинцами автомобили начали разбирать на запчасти или угонять целиком. Полиция расследует кражи.

В граничащем с Украиной словацком селе Убля, разворовывают оставленные украинцами автомобили. Об этом в среду, 6 марта, сообщает Мукачево.net.

Отмечается, что уже несколько месяцев в Убле наблюдается чрезвычайная ситуация - все свободные участки заставлены автомобилями, которые принадлежат украинским собственникам.

Такая ситуация сложилась из-за того, что в Украине ликвидировали возможность завозить автомобили с иностранной регистрацией в режиме транзита.

Словаки утверждают, что три сотни автомобилей, припаркованных по всему селу, во дворах и в садах оставили украинцы, которые из-за нового таможенного закона не смогли на машине вернуться в Украину.

Проблему попытались решить даже на правительственном уровне, однако безрезультатно.

Однако, с недавних пор неизвестные начали разбирать оставленные автомобили - от колес к зеркалам заднего вида. Некоторые машины просто исчезают и украинские владельцы обращаются в полицию.

"Сейчас в селе Убля зафиксированы две кражи автомобилей, принадлежащих гражданам Украины", - сообщила пресс-секретарь полиции Яна Лигдаянова.

Ранее сообщалось, что украинцы массово бросают "евробляхи" в Словакии.

 

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Теги: автомобили, Таможня, видео, Словакия, угон, авто, евробляхи
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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МаюРацию    06.03.2019, 21:40
Оценка:  0
МаюРацию
Поговаривают,что название села произошла от частого завывания в этих местах прощающихся с сытной европой,щиро свидомых украинцев-Фуубля-доносится и поныне.Но так как словаки не выговаривают букву Ф,то и имяречили эго просто в словянском стайл-УбляP.S. Для "русофобов"-это шутка с сарказмом:
МаюРацию    06.03.2019, 21:41
Оценка:  0
МаюРацию
А то за@ёте гугл со своими ублями
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