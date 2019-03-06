Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Кандидат снялся с выборов в пользу Порошенко

Комментариев: 5
Это уже третий кандидат, заявивший о решении выбыть из предвыборной гонки.
Кривонос снялся с выборов президента
Кривонос снялся с выборов президента
Сергей Кривонос/Facebook

Читай также: За порядком на выборах будут следить 131 545 силовиков

Еще один кандидат в президенты Сергей Кривонос заявил о снятии своей кандидатуры. Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook.

Политик уточнил, что снимается в пользу действующего президента Петра Порошенко. Кривонос пояснил, что главным мотивом своего похода на пост президента было то, что он “не согласен с сложившейся сегодня в секторе безопасности и обороны Украины системой“.

Читай также: СБУ усилила работу контрразведки в связи с выборами

“Я не имею морального права позволить себе быть дешевым популистом и забивать людям голову пустыми обещаниями, как это делают некоторые другие кандидаты“, - пишет он.

“Поэтому, пока идет война и вероятность открытой агрессии со стороны нашего главного врага слишком большая, мне пришлось принять взвешенное и очень непростое для себя решение о снятии своей кандидатуры с дальнейшей гонки за пост президента Украины“, - добавил политик.

Читай также: Организаторы “избирательной сетки“ готовы были потратить $82 млн - СБУ

Кривонос подчеркнул, что в тех условиях, которых находится государство, он посчитал не целесообразной смену Верховного Главнокомандующего ВСУ. Политик также призвал не слушать возможные заявления о том, что он “продался“.

Напомним, ранее о своем решении сняться с выборов президента сообщил мэр Львова Андрей Садовый. Он снялся в пользу Анатолия Гриценко.

Читай также: Спасатели проверяют участки и учатся реагировать на ЧП на выборах

Аналогичное решение озвучил кандидат Дмитрий Гнап, но пока ЦИК его заявления не получал. У кандидатов есть время до 24:00 7 марта, чтобы подать такое заявление.

Поделись:
Теги: выборы президента, кандидаты, участие, Кривонос, Порошенко
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (5)
Отсортировать по дате Вниз
П    07.03.2019, 09:20
Оценка:  +3
П
Оказывается, военные нормально зарабатывают. Нашел же 2500000 гривен.
FPN    07.03.2019, 09:39
Оценка:  +2
FPN
ДУРНЫЕ ДЕНЬГИ, МОЖНО И ШВЫРНУТЬ!
Мыкола    07.03.2019, 02:32
Оценка:  +1
Мыкола
Откуда оно выползло и захотело в президенты ?
ГеннадийПетрович    07.03.2019, 00:18
Оценка:  +1
ГеннадийПетрович
Очередной В Попу лизд
prontozaurus    06.03.2019, 23:38
Оценка:  -3
prontozaurus
Героям слава!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь