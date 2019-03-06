Кандидат снялся с выборов в пользу Порошенко

Это уже третий кандидат, заявивший о решении выбыть из предвыборной гонки.

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Еще один кандидат в президенты Сергей Кривонос заявил о снятии своей кандидатуры. Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook.

Политик уточнил, что снимается в пользу действующего президента Петра Порошенко. Кривонос пояснил, что главным мотивом своего похода на пост президента было то, что он “не согласен с сложившейся сегодня в секторе безопасности и обороны Украины системой“.

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“Я не имею морального права позволить себе быть дешевым популистом и забивать людям голову пустыми обещаниями, как это делают некоторые другие кандидаты“, - пишет он.

“Поэтому, пока идет война и вероятность открытой агрессии со стороны нашего главного врага слишком большая, мне пришлось принять взвешенное и очень непростое для себя решение о снятии своей кандидатуры с дальнейшей гонки за пост президента Украины“, - добавил политик.

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Кривонос подчеркнул, что в тех условиях, которых находится государство, он посчитал не целесообразной смену Верховного Главнокомандующего ВСУ. Политик также призвал не слушать возможные заявления о том, что он “продался“.

Напомним, ранее о своем решении сняться с выборов президента сообщил мэр Львова Андрей Садовый. Он снялся в пользу Анатолия Гриценко.

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Аналогичное решение озвучил кандидат Дмитрий Гнап, но пока ЦИК его заявления не получал. У кандидатов есть время до 24:00 7 марта, чтобы подать такое заявление.