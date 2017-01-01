В Кировоградской области мужчина выбросил соседа из окна 8 этажа

Мужчина умышленно вытолкнул соседа из окна восьмого этажа. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался.

В Александрии Кировоградской области мужчина умышленно вытолкнул соседа из окна восьмого этажа. Об этом со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений сообщает в среду, 6 марта, УНН.

Как значится в документе, преступление произошло 20 декабря 2018 года на улице Шестого декабря.

Указано, что подозреваемый поднялся с седьмого этажа, где расположена его квартира, этажом выше к своему соседу.

"Мужчины поссорились. Злоумышленник начал бить жертву, а потом выбросил пострадавшего из окна зала. В результате полученных телесных повреждений мужчина скончался", - говорится в судебных материалах.

Сейчас Александрийский горрайонный суд назначил в уголовном производстве судебную биологическую экспертизу. Ведется следствие.

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