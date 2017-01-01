Суд арестовал главу Спецтехноэкспорта

Владислава Бельбаса, задержанного по делу о коррупции в оборонке, арестовали до 1 мая и назначили залог в 7 миллионов гривен.

Директор Спецтехноэкспорта Владислав Бельбас скриншот Наші гроші



Соломенский районный суд Киева в среду, 6 марта, арестовал директора госпредприятия Спецтехноэкспорт Владислава Бельбаса, ранее задержанного НАБУ по делу о коррупции в оборонной сфере, до 1 мая, с возможностью внесения залога в размере семи миллионов гривен, сообщает

Соломенский районный суд Киева в среду, 6 марта, арестовал директора госпредприятия Спецтехноэкспорт Владислава Бельбаса, ранее задержанного НАБУ по делу о коррупции в оборонной сфере, до 1 мая, с возможностью внесения залога в размере семи миллионов гривен, сообщает Цензор.НЕТ Отмечается, что представитель обвинения, прокурор САП Ольга Яровая требовала в качестве альтернативной меры залог в размере 55,4 миллиона гривен, но суд удовлетворил требование частично.





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Суд также взял под стражу бывшего заместителя директора Департамента контракта №1 государственного предприятия Спецтехноэкспорт Дениса Панасенко, назначив ему залог в размере пяти миллионов гривен. Напомним, 4 марта детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП задержали действующего и бывшего директоров Спецтехноэкспорта по делу о завладении 2,3 млн долларов. Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Корреспондент