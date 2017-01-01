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Порошенко подписал закон о допуске иностранных военных в Украину

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Законом предлагается допустить на территорию Украины иностранных военнослужащих для участия в учениях.
Порошенко подписал закон
Порошенко подписал закон
facebook.com/pg/petroporoshenko

Президент Петр Порошенко подписал закон о допуске иностранных военных в Украину для проведения учений. Об этом говорится на сайте Верховной Рады.
 
На сайте парламента отмечается, что 6 марта закон был возвращен в Раду с подписью от президента. Ранее этот законопроект приняли в Верховной Раде.
 
Законом предлагается допустить на территорию Украины иностранных военнослужащих для участия в украинско-американских учениях Репид Трайдент – 2019, украинско-американских учениях Си Бриз – 2019, украинско-румынских учениях Риверайн – 2019, многонациональных учениях Кленовая Арка – 2019 и украинско-британских учениях Ворьер Вотчер – 2019.

Напомним, на днях у берегов Одессы прошли учения Украины и Турции.

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Теги: закон, Порошенко, военнослужащие, Военные учения
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Источник: korrespondent.net

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