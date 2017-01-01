Итоги 6 марта: Излечение от ВИЧ и аудит оборонки

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Третий человек в истории вылечился от ВИЧ Getty Images Источник: http://news.bigmir.net/unpublished/1890804-SBY-zayavila-o-predotvrashenii-kiberataki-na-sait-CIK © News.bigmir.net

Третий человек смог излечиться от ВИЧ; Укроборонпром ждет международный аудит. News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Верховный суд отменил запрет платной агитации

Верховный суд Украины отменил решение апелляционного административного суда, признавшего противоправным и недействительным постановление ЦИК, которая позволяет избирательным штабам кандидатов в президенты платить агитаторам.

Кабмин решил объявить конкурс на главу правления Нафтогаза

Правительство решило провести конкурс на должность председателя правления Нафтогаза. 22 марта истекает срок контракта с руководством компании.

“Мы принимаем решение о том, чтобы с 23 марта объявить конкурс, открытый, публичный. Мы объявим конкурс на должность председателя правления НАК Нафтогаз Украины“, - заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

Глава Нафтогаза назвал незаконным конкурс Кабмина на свою должность.

Дело Януковича вернули в суд

Киевский апелляционный суд вернул материалы дела бывшего президента Виктора Януковича, осужденного за государственную измену, в Оболонский районный суд Киева для исправления описок и разъяснения приговора.

Третьего человека на Земле вылечили от ВИЧ

Ученые заявили о трех случаях излечения пациентов от ВИЧ-инфекции. Всех их объединяет пересадка костного мозга от донора с мутацией delta32 в гене CCR5. До этого времени было известно только об одном таком случае, который считался исключением или аномалией.

В Укроборонпроме проведут международный аудит

СНБО поручил провести международный аудит концерна Укроборонпром. Генпрокуратуре, СБУ, НАБУ и ГБР рекомендовано осуществить проверку и дать правовую оценку изложенным в СМИ фактам нарушений в сфере оборонных закупок, о результатах проинформировать общественность.

Один из кандидатов в президенты Украины снялся с выборов

Кандидат в президенты Сергей Кривонос заявил о снятии своей кандидатуры в пользу действующего главы государства Петра Порошенко.

Кривонос пояснил, что главным мотивом своего похода на пост президента как действующего военного, заместителя командующего ССО ВС Украины было то, что он “не согласен с сложившейся сегодня в секторе безопасности и обороны Украины системой“.