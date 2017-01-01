Итоги 6 марта: Излечение от ВИЧ и аудит оборонки
Третий человек смог излечиться от ВИЧ; Укроборонпром ждет международный аудит. News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.
Верховный суд отменил запрет платной агитации
Верховный суд Украины отменил решение апелляционного административного суда, признавшего противоправным и недействительным постановление ЦИК, которая позволяет избирательным штабам кандидатов в президенты платить агитаторам.
Кабмин решил объявить конкурс на главу правления Нафтогаза
Правительство решило провести конкурс на должность председателя правления Нафтогаза. 22 марта истекает срок контракта с руководством компании.
“Мы принимаем решение о том, чтобы с 23 марта объявить конкурс, открытый, публичный. Мы объявим конкурс на должность председателя правления НАК Нафтогаз Украины“, - заявил премьер-министр Владимир Гройсман.
Глава Нафтогаза назвал незаконным конкурс Кабмина на свою должность.
Дело Януковича вернули в суд
Киевский апелляционный суд вернул материалы дела бывшего президента Виктора Януковича, осужденного за государственную измену, в Оболонский районный суд Киева для исправления описок и разъяснения приговора.
Третьего человека на Земле вылечили от ВИЧ
Ученые заявили о трех случаях излечения пациентов от ВИЧ-инфекции. Всех их объединяет пересадка костного мозга от донора с мутацией delta32 в гене CCR5. До этого времени было известно только об одном таком случае, который считался исключением или аномалией.
В Укроборонпроме проведут международный аудит
СНБО поручил провести международный аудит концерна Укроборонпром. Генпрокуратуре, СБУ, НАБУ и ГБР рекомендовано осуществить проверку и дать правовую оценку изложенным в СМИ фактам нарушений в сфере оборонных закупок, о результатах проинформировать общественность.
Один из кандидатов в президенты Украины снялся с выборов
Кандидат в президенты Сергей Кривонос заявил о снятии своей кандидатуры в пользу действующего главы государства Петра Порошенко.
Кривонос пояснил, что главным мотивом своего похода на пост президента как действующего военного, заместителя командующего ССО ВС Украины было то, что он “не согласен с сложившейся сегодня в секторе безопасности и обороны Украины системой“.