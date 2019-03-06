Днепровскому активисту сожгли авто: Он утверждает, что это после вопроса Порошенко

В соцсетях активно комментируют инцидент.

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Петр Порошенко в рамках своей предвыборной кампании 5 марта посетил Днепр. После официальной части выступления президент, по сложившейся традиции, должен был провести фотосессию со своим электоратом, при этом часто люди имеют возможность задать свои вопросы непосредственно гаранту. Среди желающих озвучить свой вопрос был и активист Яков Днепровский. Однако после такого общения сгорела его машина, он связывает эти два факта.

Об этом сообщает Страна. Связанные с инцидентом фото и видео днепропетровец опубликовал в соцсети.

“Мы с товарищем стояли в первом ряду возле сцены и хотели спросить у Порошенко “Что он скажет по поводу открытой наркоторговли в Днепропетровске?“. Рядом появилась какая-то девочка, которая хотела задать вопрос о Шарие. Я успел только крикнуть два раза “Петр Алексеевич!“, а когда девочка начала кричать, то ее сзади кто-то стал тянуть, не давая ей ничего спрашивать. Я попытался вступиться, но нас сразу заломали и вывели“ - рассказывает Днепровский.

По его словам, на помощь охране пришли люди из зрительского ряда - с флагами и в одежде с символикой Порошенко. Создав ширму из флагов, молодых людей отвели в сторону, где мужчина с наушником в ухе передал парней группе титушек в балаклавах.

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“Человек 15-20 спортивных ребят подбежало в нашу сторону. Одного нашего активиста, который снимал происходящее в прямом эфире ударили так, что он потерял сознание и сломал челюсть. Мы взяли его под руки и понесли в ближайшие, дежурившие скорые помощи, но нам сказали, что они обслуживают только гостей Петра Порошенко. Тогда пришлось вызвать такси, чтоб потерпевший с ещё одним активистом доехал в больницу. Я вернулся обратно к своей машине и по дороге видел, что за мной следят“ - сообщает изданию Яков Днепровский.

По словам активиста, группа слежки состояла из пяти человек, все представились охраной правопорядка, но документов при этом никаких не предъявляли. Как утверждает активист, напоследок один из мужчин сфотографировал номерные знаки авто Якова, а через несколько часов машина активиста сгорела в его собственном дворе.

На видео, опубликованном на своей странице в Инстаграм активист называет виновным в произошедшем охрану президента.

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“Ребят, это горит моя машина после встречи с Петей Порошенко“ - комментирует происходящее Яков Днепровский

После произошедшего в социальных сетях начался настоящий флешмоб “Петя, спали мне машину“. Пользователи публикуют видеоролики, в которых выступают в поддержку Якова и призывают президента сжечь им авто.

Стоит отметить, Яков Днепровский - глава организация Потон в городе Днепр. Основными задачами организации является борьба с аптеками, которые продают наркотические препараты подросткам.

Как сообщалось 15 февраля, в штабе Порошенко не видят схожести между его рекламой и Путина.