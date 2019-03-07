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Отменили аттестаты: новые сюрпризы от Минобразования

Комментариев: 1
Министерство образования сообщило о нововведениях, которые касаются школьников.
Школьникам предложили альтернативу
Школьникам предложили альтернативу
mon.gov.ua

Вчера, 6 марта, на заседании украинского правительства были решены некоторые вопросы в сфере образования. В пресс-центре Минобразования сообщили, что теперь выпускники школ не будут получать аттестаты.

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Дело в том, что школьники за 11 лет учебы должны получить аж три свидетельства о получении образования. Первое свидетельство школьник получит после окончания 4 класса. Оно закрепляет факт получения начального образования.

Также школьнику вручат второе свидетельство об образовании после 9 класса. Вручение этого сертификата означает получение базового среднего образования.

По окончанию 11 класса ученик получает свидетельство о получении полного общего среднего образования.

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Также в правительстве решили, что для школьников, у которых есть проблемы со зрением, свидетельства будут печатать шрифтом Брайля.

Напомним, для абитуриентов-крымчан создали систему поступления в ВУЗы. Ранее в МОН реформировали программу международной украинской школы, в которой учатся дети трудовых мигрантов.

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Теги: аттестат, свидетельство, МОН, образование, школьники
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Комментариев (1)
Seytapio2    07.03.2019, 10:00
Оценка:  0
Seytapio2
Интересно...а кто то помнит аттестаты после 3 (4) х классов??????????
И как тогда будут поступать в вузы/училища без базового аттестата после 9х классов????
Такое чувство, что сейчас в МОН реально тронулись мозгами.... =-(
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