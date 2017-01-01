В Запорожье покушались на активиста: Он отстреливался от нападавших

Нападавших было четверо, они были в масках.

В Хортицком районе Запорожья в ночь на 7 марта неизвестные мужчины совершили покушение на убийство общественного активиста.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

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6 марта в 22:52 в Хортицкое отделение полиции поступило сообщение из службы 102 от мужчины 1952 года, который сообщил, что по улице Героев 93-й бригады неизвестные на него напали и избили. На месте событий полицейские установили, что в подъезде дома на пострадавшего напали четверо неизвестных в масках, нанесли ему телесные повреждения и совершили выстрел в левое бедро.

Мужчина оказал сопротивление нападавшим и нанес телесные повреждения одному из злоумышленников. Общественный активист отстреливался от нападавших из травматического пистолета Форт. После чего они исчезли в неизвестном направлении.

После проведения оперативно-розыскных мероприятий работники милиции установили личность одного из нападавших 1994 года рождения. Местонахождение еще трех правонарушителей устанавливается. По факту возбуждено уголовное производство по ст. 15 и 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось 4 марта, в Одессе было совершено покушение на журналиста, стали известны подробности.