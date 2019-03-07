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Рабинович: Власть рассказывает, что уголь завозит из Беларуси, но на самом деле он из России и ЛДНР

Комментариев: 5
Рабинович: Власть рассказывает, что уголь завозит из Беларуси, но на самом деле он из России и ЛДНР

Нынешнее правительство заявляет, что закупает уголь в Беларуси, а газ – в Швейцарии, хотя на самом деле эти ресурсы доставляются из России и ЛДНР. Об этом в эфире программы "Пять вопросов к Рабиновичу За життя" на телеканале NewsOne заявил народный депутат и глава партии "Оппозиционная платформа – За життя" Вадим Рабинович.

"Есть у нас такой парадокс: Украина в 800 раз увеличила поставки угля из Беларуси. Но Беларусь не добывает этот уголь. А в Швейцарии мы закупили больше всего газа, при этом Швейцария не добывает газ!" – сообщил парламентарий.

Такая же ситуация, отметил нардеп, и со Словенией, которая за последние несколько лет стала крупным экспортером природного газа в Украину, хотя также не располагает месторождениями голубого топлива.

"Вы понимаете, что творят эти моральные уроды в лице украинской власти? Они покупают уголь и газ в России, в ЛНР и ДНР, берут свою накрутку и рассказывают, что это европейские поставки!" – возмутился народный депутат.

По словам главы "Оппозиционной платформы – За життя", нынешняя власть только рассказывает о независимости страны от России, хотя все также закупает у нее ресурсы.

"Власть говорит, что мы слезли с нефтяной иглы, якобы мы теперь не зависим от России. Но они же все у нее покупают! Все абсолютно! Я уже не говорю о контрабандных запчастях, которые недавно всплыли. Поэтому нам нужно прекращать их слушать и включать собственную голову. Нам нужно понять, что это наша страна, наше будущее – и не голосовать за нынешних правителей!" – подытожил Вадим Рабинович.

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Комментариев (6)
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Бувший_східняк    07.03.2019, 11:28
Оценка:  -1
Бувший_східняк
Рабинович только забыл сказать, что когда мы покупали газ напрямую у России, мы были объектом постоянного шантажа, что и не платим или платим мало, и тырим и даже два раза в самые крещенские морозы нам вообще газ перекрывали. А вот покупаем у Словакии, которая сама газ не добывает, - никаких жалоб
Бувший_східняк    07.03.2019, 11:31
Оценка:  0
Бувший_східняк
Т.е., платим исправно, вовремя, согласно счетчика и согласно договорной цене. И это наводит на мысль, что и раньше так платили, только вот Россия никак не могла успокоится и избавиться от синдрома метрополии и всё старалась нас в стойло поставить. То же самое и с сырными, трубными и другими войнами.
Мыкола    07.03.2019, 11:18
Оценка:  -1
Мыкола
Уголь из Беларуссии, газ из Швейцарии ! Вообще Порох всю страну за лохов держит. А страна только пукает, да прогинается! Вот теперь стало известно, что ЦВК не заказала боксы для перевозки бюллетеней.А если принять во внимание, что бюллетеней заказали в 2 раза больше, чем надо, то вот вам и возможнос
VSHIVANKA    07.03.2019, 11:13
Оценка:  -1
VSHIVANKA
А РАЗВЕ В ЭТОМ КТО-ТО СОМНЕВАЛСЯ ?
ИЗ РОССИИ , ИЗ ЛДНР , ИЗ БЕЛОРУССИИ , НО УЖЕ С НАКРУТКОЙ ....)))
И ГАЗ ТАКОЙ ЖЕ РОССИЙСКИЙ , ТОЛЬКО ОН В СЛОВАКИИ НАЦЕНЯЕТСЯ , МЕНЯЕТ НАПРАВЛЕНИЕ НА ВОСТОК И ПРОДАЕТСЯ КАК ЕВРОПЕЙСКИЙ .....
БЕЗ ЛОХА И ЖИЗНЬ ПЛОХА ...)))
НИЧЕГО ЛИЧНОГО, ПРОСТО БИЗНЕС ...)))
Letohradek    07.03.2019, 11:08
Оценка:  -2
Letohradek
Если эта гнида дорвется до власти, то будет торговать с Лугандой открыто. Неужели кто либо будет голосовать за этого манипулятора?
VSHIVANKA    07.03.2019, 11:14
Оценка:  0
VSHIVANKA
ТО ЕСТЬ ВТИХАРЯ ТОРГОВАТЬ МОЖНО ? )))))
НУ ДА , " ВОЙНА " ОНА ТАКАЯ .....)))
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