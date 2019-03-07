Рабинович: Власть рассказывает, что уголь завозит из Беларуси, но на самом деле он из России и ЛДНР

Нынешнее правительство заявляет, что закупает уголь в Беларуси, а газ – в Швейцарии, хотя на самом деле эти ресурсы доставляются из России и ЛДНР. Об этом в эфире программы "Пять вопросов к Рабиновичу За життя" на телеканале NewsOne заявил народный депутат и глава партии "Оппозиционная платформа – За життя" Вадим Рабинович.

"Есть у нас такой парадокс: Украина в 800 раз увеличила поставки угля из Беларуси. Но Беларусь не добывает этот уголь. А в Швейцарии мы закупили больше всего газа, при этом Швейцария не добывает газ!" – сообщил парламентарий.

Такая же ситуация, отметил нардеп, и со Словенией, которая за последние несколько лет стала крупным экспортером природного газа в Украину, хотя также не располагает месторождениями голубого топлива.

"Вы понимаете, что творят эти моральные уроды в лице украинской власти? Они покупают уголь и газ в России, в ЛНР и ДНР, берут свою накрутку и рассказывают, что это европейские поставки!" – возмутился народный депутат.

По словам главы "Оппозиционной платформы – За життя", нынешняя власть только рассказывает о независимости страны от России, хотя все также закупает у нее ресурсы.

"Власть говорит, что мы слезли с нефтяной иглы, якобы мы теперь не зависим от России. Но они же все у нее покупают! Все абсолютно! Я уже не говорю о контрабандных запчастях, которые недавно всплыли. Поэтому нам нужно прекращать их слушать и включать собственную голову. Нам нужно понять, что это наша страна, наше будущее – и не голосовать за нынешних правителей!" – подытожил Вадим Рабинович.