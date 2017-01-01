Перед горсоветом Львова протестующие устроили "болото"

Люди пытаются обратить внимание чиновников на проблему качества дорог.

На месте работают несколько десятков правоохранителей. city-adm.lviv.uа

Во Львове 7 марта под горсоветом возле Ратуши местные жители проводят акцию протеста.

Об этом сообщает 112 Украина.

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"Около 100 митингующих собрались под стенами городского совета. Перед зданием они смастерили болото, по которому, по идее, чиновники должны проходить на работу. Таким образом активисты хотят привлечь внимание к проблеме дорог в городе", - говорится в сообщении.

Также митингующие подготовили письмо-обращение к депутатам, в котором требуют взять под личный контроль ремонт дорог и создать рабочую группу с привлечением представителей общественности, экспертов и чиновников.

"Они требуют составить график первоочередных дорог на ремонт и построить новые автомобильные развязки, паркинги", - отмечает корреспондент.

Среди требований расторжение депозитных соглашений и финансирования ремонтных работ, которое должна контролировать общественность. В завершение акции запланировано театрализованное действо, митингующие выбросят бутафорские деньги и закатают их в болото катком.

Как сообщалось 5 марта в Киеве протестовали против незаконных застроек. Был перекрыт Крещатик со стороны улицы Богдана Хмельницкого.